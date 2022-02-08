Польша захотела обжаловать решение ЕС о штрафе на шахте «Туров»

Пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер заявил, что Польша собирается обжаловать удержание из финансирования ЕС штрафа за функционирование шахты «Туров». Об этом сообщает агентство РАР.

По его словам, Польша намерена использовать все юридические возможности для обжалования этих планов Европейской комиссии, так как между польским и чешским правительством было достигнуто соглашение.

20 сентября 2021 года суд Евросоюза в Люксембурге обязал Польшу ежедневно выплачивать штраф в размере €500 тыс., пока не прекратится добыча угля на шахте «Туров». С просьбой остановить работу шахты в суд обратилась Чехия в конце февраля 2021 года. Конфликт между ней и Польшей из-за «Турова» длится уже несколько лет. По мнению официальной Праги, работа шахты наносит экологический вред стране. Шахта расположена на юго-западе Польши, поблизости от границ с Чехией и Германией.

Министр юстиции Польши, генеральный прокурор Збигнев Зебро заявил, что Польша не может заплатить штраф за «незаконные наказания» и не обязана этого делать.