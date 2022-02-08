В Евросоюзе заявили о «скоординированном» ответе ЕС на письмо главы МИД РФ

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ответ стран ЕС на письмо главы МИД России Сергея Лаврова по безопасности будет скоординированным и даст странам ЕС возможность «продемонстрировать единство». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Россия направила письма всем странам ЕС, попросила ответить на те же озабоченности, что и в послании к США. Таким образом, Россия открыла новое направление переговоров — с европейцами, на этот раз. Мы работаем над скоординированным общим ответом Лаврову… Это будет хорошая возможность для демонстрации единства ЕС, а также того, что мы не просто 27 стран, а союз», — рассказал Боррель.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО и ОБСЕ нужно разъяснить, как именно они намерены выполнять обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.

По его словам, Россия отправит соответствующий запрос в НАТО и ОБСЕ.

Накануне Лавров заявил, что ответ американской стороны на предложения Москвы по гарантиям госбезопасности будет опубликован в ближайшее время.