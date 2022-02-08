В ОБСЕ заявили о наивысшем риске войны в Европе

Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что риск крупномасштабной войны в Европе наивысший за последние 30 лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы находимся в критическом моменте, если речь идет о европейской безопасности и глобальной безопасности. В данный момент риск серьезной войны в Европе наибольший за 30 лет», — рассказал Рау.

Он подчеркнул, что эскалация конфликта вокруг Украины означает не только человеческие страдания, а также серьезные политические, экономические и военные последствия.

Рау отметил, что видит смысл в новом обсуждении темы безопасности в Европе с Россией и подходит к этому вопросу с оптимизмом.

Ранее постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич заявил, что Россия не поддерживала инициативу председательства Польши в ОБСЕ учредить «Возобновленный диалог по европейской безопасности», который дублирует все существующие форматы работы в ОБСЕ.