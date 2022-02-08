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В США заявили о готовности продолжить диалог с РФ по гарантиям безопасности в ЕС

Постпред США при ОБСЕ Карпентер: Штаты готовы продолжать диалог с РФ по гарантиям безопасности в ЕС

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Reuters

Постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Майкл Карпентер заявил, что администрация Соединенных Штатов готова продолжать диалог с Россией по вопросу гарантий безопасности в Европе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Карпентера, Россия донесла до американской стороны свое желание продолжать дискуссии по проблеме выстраивания «неделимой безопасности». Он добавил, что Штаты готовы поддержать эти дискуссии.

Карпентер подчеркнул, что в текущий момент «налицо отход от реализации минских соглашений, а не движение в сторону их выполнения».

Ранее постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Россия не поддерживала инициативу председательства Польши в ОБСЕ учредить «Возобновленный диалог по европейской безопасности», который дублирует все существующие форматы работы в ОБСЕ.

Он подчеркнул, что России необходимо сфокусироваться на диалоге с Соединенными Штатами Америки и странами — членами НАТО. В его рамках РФ добивается заключения долгосрочных юридических обязывающих гарантий безопасности.

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