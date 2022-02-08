СМИ узнали о планах посольства США в Киеве переехать из-за России

Посольство США в Киеве работает над планами на случай «вторжения» России на Украину и активно обсуждает возможность переезда дипломатов в западную часть страны. Об этом сообщает Buzzfeed News со ссылкой на источник.

По словам собеседника портала, в настоящее время в дипмиссии еще не приняли окончательного решения по этому поводу.

В Госдепартаменте США в ответ на обращение Buzzfeed заявили, что ведомству пока «нечего объявлять». В ведомстве подчеркнули, что американское представитель продолжает работать в Киеве и оказывает большинство консульских услуг, однако гражданам США следует рассмотреть возможность покинуть территорию страны.

В последние месяцы на Западе и Украине, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению.

24 января Госдепартамент США разрешил отъезд с Украины некоторым сотрудникам американского посольства в Киеве и членам их семей на фоне конфронтации Киева и Москвы. Как пояснила временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин, персонал эвакуировали в качестве «меры предосторожности».