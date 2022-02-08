Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Российский футболист рассказал о нападении чеченцев 14:44
В Киеве прокомментировали возможную причину отмены встречи Бербок с Зеленским 14:38
В ЛНР призвали судить Порошенко за геноцид, а не предоставлять убежище 14:32
Макрон заявил о присутствии напряжения на встрече с Путиным 14:31
Путин и Токаев встретятся в Москве 14:29
Умер театральный режиссер Ханс Нойенфельс 14:27
В Киеве заявили, что готовы вести диалог по Донбассу 14:26
Российская фигуристка выругалась после вопроса иностранной журналистки 14:25
Бортников заявил, что ответственность школ за антитеррористическую работу надо... 14:23
ФНС хочет отменить акцизные марки на сигаретах и табаке 14:23

СМИ узнали о планах посольства США в Киеве переехать из-за России

Buzzfeed: посольство США в Киеве может переехать на запад Украины из-за угрозы «вторжения» РФ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Посольство США в Киеве работает над планами на случай «вторжения» России на Украину и активно обсуждает возможность переезда дипломатов в западную часть страны. Об этом сообщает Buzzfeed News со ссылкой на источник.

По словам собеседника портала, в настоящее время в дипмиссии еще не приняли окончательного решения по этому поводу.

В Госдепартаменте США в ответ на обращение Buzzfeed заявили, что ведомству пока «нечего объявлять». В ведомстве подчеркнули, что американское представитель продолжает работать в Киеве и оказывает большинство консульских услуг, однако гражданам США следует рассмотреть возможность покинуть территорию страны.

В последние месяцы на Западе и Украине, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению.

24 января Госдепартамент США разрешил отъезд с Украины некоторым сотрудникам американского посольства в Киеве и членам их семей на фоне конфронтации Киева и Москвы. Как пояснила временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин, персонал эвакуировали в качестве «меры предосторожности».

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть