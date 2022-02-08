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Радикалы проведут в Киеве марш «против российского агрессора»

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Global Look Press

В Киеве радикалы решили организовать «Марш за единство Украины», сообщает портал «Страна».

В числе организаторов акции — подозреваемый в убийстве человека Сергей Стерненко и организация «Гонор» — ее возглавляет бывший руководитель киевской ячейки «Гражданского Корпуса «Азов»», бывший руководитель киевского «Нацкорпуса» Сергей Филимонов, известный как «Сын Перуна».

Об организации марша свидетельствует информация в соответствующей группе в Facebook.

«В такие непростые для нашего государства времена очень важно показать всей сети, что мы не отдадим российскому агрессору нашу страну», — указано в описании акции.

По данным «Страны», к утру 8 февраля на мероприятие подписались 164 человека, еще 414 интересовались им.

«У Филимонова тяжелые отношения с главой «Нацкорпуса» Билецким. Поэтому значительная часть националистов мероприятие 12 февраля проигнорирует. И не исключено, что Билецкий теперь запланирует свое, альтернативное, мероприятие. Чтобы, так сказать, помериться маршами», — пишет портал.

В начале года в Киеве прошло факельное шествие в память Степана Бандеры.

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