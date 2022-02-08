В МИД России прокомментировали заявления США по Южным Курилам

Соединенные Штаты через поддержку искусственных претензий Японии на южные Курильские острова тормозят развитие сотрудничества России и Японии, пишет официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Соловьев LIVE».

Захарова пояснила, что Вашингтону выгодно держать на плаву тему «северных территорий», как называют южно-курильские острова в Японии.

«Этот искусственный вопрос не дает возможности японской стороне приступить к реализации полномасштабного, взаимовыгодного и перспективного сотрудничества с Россией, каким оно должно было быть», — заявила Захарова.

Она посоветовала послу США в Японии напомнить жителям этой страны о преступлениях Соединенных Штатов против японского народа.

«В частности о том, как Соединенные Штаты Америки, применяя ядерное оружие, бомбили мирных граждан этого государства в Хиросиме и Нагасаки», — пояснила Захарова.

Ранее Посол США в Токио Рам Эмануэль заявил, что Вашингтон продолжает признавать «японский суверенитет» над южными островами Курильской гряды.

По его словам, Россия и Япония должны заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны.