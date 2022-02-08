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Трамп выпустил книгу, в которой высмеял своих оппонентов

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Octavio Jones/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп выпустил книгу-фотоальбом о периоде своей работы в Белом доме. Как пишет CNN, к опубликованным в издании фотографиям экс-президент оставил язвительно-насмешливые подписи в адрес своих оппонентов.

Книга, озаглавленная «Наше совместное путешествие», появилась в конце ноября. По информации источников CNN, она уже принесла миллионы долларов экс-президенту. В ней он язвительно отзывается о людях, с которыми работал, находясь на посту главы государства.

«Просит дать его жене работу в Белом доме. Я улыбаюсь, но он мне вообще не нравится», — написал Трамп о покойном сенаторе Джоне Маккейне.

«Генерал Марк Милли (председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США — «Газета.Ru») как будто молится, а Йеспер (он на все отвечал «yes») — так Трамп прозвал Марка Эспера, бывшего министра обороны США — не понимает, жив ли он или мертв», — высмеял бывший президент военных.

О демократе Нэнси Пелоси он высказался так: «Она кричала и тряслась, как осенний лист. Она, мать ее за ногу, совсем поехавшая. Отсюда и прозвище — Поехавшая Нэнси».

Ранее Трамп заявил, что из-за политики Байдена не может напечатать свою книгу.

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