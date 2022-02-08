Шольц рассказал, чью сторону занимает Германия в противостоянии России и Запада

Немецкий канцлер Олаф Шольц прокомментировал мнение некоторых украинских политиков, согласно которому для Германии Россия важнее западных стран, передает РИА «Новости».

«Это абсолютная ерунда, и все это знают», — сказал он.

Недовольство части украинского истеблишмента вызвано отказом Берлина поставлять Киеву оружие

Ранее немецкая газета Süddeutsche Zeitung написала, что Украина направила Германии официальный запрос об оказании помощи в ​​виде поставок оружия.

Шольц заявил в ответ, что Берлин не собирается это делать. По его словам, такой же позиции придерживалась экс-канцлер Ангела Меркель. Кроме того, отметил он, аналогичную точку зрения властей поддерживает большинство немцев, согласно опросам.

До этого поставку оружия Украине исключила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт. Она обосновала это тем, что страна не поставляет вооружение в «кризисные зоны» во избежание эскалации.