В Госдепе заявили, что США работают с союзниками ради увеличения военной помощи Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская администрация активно работает с конгрессом США и зарубежными союзниками в целях увеличения объемов военной помощи Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы продолжаем тесно работать с конгрессом, а также союзниками и партнерами, чтобы существенно увеличить объемы помощи Украине и помочь ей подготовиться защищать себя», — рассказал Блинкен.

Он подчеркнул, что Вашингтон в прошлом году уже предоставил Киеву $650 млн в качестве военной помощи.

По словам Блинкена, США дали своим союзникам разрешение на поставку Киеву военной техники американского производства и развернули дополнительные силы на территории Европы, а также привели иные подразделения в состояние повышенной готовности, чтобы укрепить восточный фланг Североатлантического альянса.

Ранее в Министерстве обороны ФРГ заявили, что Германия готова дополнительно передислоцировать до 350 военнослужащих в Литву.