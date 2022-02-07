Киев прокомментировал ситуацию с безопасностью в стране

Украина не исключает ни одного сценария развития ситуации с безопасностью в стране. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает ТАСС.

Ранее министр сказал, что большое число визитов западных дипломатов и высоких делегаций в Киев является «фактором сдерживания» России.

В течение последних месяцев на Западе и Украине, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению.

Китайская газета Global Times пишет, что власти США активно навязывают точку зрения о неизбежности войны на Украине для укрепления своих позиций в Европе. В публикации отмечено, что Россия и Украина неоднократно утверждали о нежелании прямого боестолкновения и силового разрешения споров. Украинские власти — в частности президент Владимир Зеленский и глава минобороны Алексей Резников — говорили, что ситуация на границе с Россией не настолько напряженная, как считают в Вашингтоне.