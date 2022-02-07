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Кулеба оценил возможность диалога Украины с ДНР и ЛНР

Глава МИД Украины Кулеба: Киев не пойдет на прямой диалог с ДНР и ЛНР

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил после переговоров с немецкой коллегой Анналеной Бербок, что страна никогда не будет вести диалог с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, сообщает РИА «Новости».

По его словам, в ходе встречи немецкая сторона не «заставляла идти на какие-либо уступки» в контексте разрешения конфликта на востоке Украины. Он отметил, что обе страны выступают за дипломатическое решение проблемы.

Также Кулеба рассказал, что в диалоге с Бербок четко обозначил красные линии, от которых Киев никогда не отступит.

«Первая – мы не пойдем ни на какие уступки относительно территориальной целостности Украины в границах ее международно признанных границ, а вторая – мы не пойдем на прямой диалог с так называемыми Донецкой и Луганской народными республиками, это не предусмотрено минскими договоренностями. Третья – я подчеркнул, что украинский народ всегда будет единым источником решений относительно внешней политики нашего государства и ее направлений», — перечислил министр.

Ранее Анналена Бербок заявляла, что Германия готова заплатить высокую цену за безопасность Украины.

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