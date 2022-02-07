CNN: Макрон может заменить Меркель в отношениях Запада с Россией

Обозреватель CNN Дэвид Андельман пишет, что французский президент Эммануэль Макрон может занять место бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель и стать ключевым переговорщиком с Россией от стран Запада.

«Все это является частью стремления Макрона превратить теплые отношения с российским лидером в полноценное перемирие, которое положит конец столкновению Европы с полномасштабной войной. Время может сыграть в пользу Макрона», — пишет автор.

Журналист полагает, что французский президент начал готовить почву для своего визита в Москву задолго до того, как ступил на российскую землю, отмечая, что с середины декабря у Макрона было пять телефонных разговоров с Путиным.

Также автор напоминает, что в течение первых шести месяцев этого года Франция председательствует в Европейском союзе, и «Макрон занимает положение, которого нет ни у кого».

7 февраля Макрон вылетел в Москву для переговоров с Путиным. В Кремле рассказали, что французский лидер намерен поделиться с российским коллегой определенными идеями по поиску возможных вариантов разрядки напряженности вокруг ситуации с Украиной. По итогам будет проведена пресс-конференция.

8 февраля Макрон прибудет в Киев, где проведет переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским.