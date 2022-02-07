Лукашенко пригрозил оставить Украину без электричества

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву на YouTube-канале «Соловьев Live» пригрозил лишить Украину электричества в случае войны с Россией.

Если Киев вступит в военное противостояние с Москвой и начнет проводить боевые действия в Донбассе, то Минск прекратит поставки электричества и горюче-смазочных материалов (ГСМ) Украине, пригрозил Лукашенко.

«Мы отрежем всякие поставки не только ГСМ, с Россией вместе, и электричества», — отметил белорусский лидер.

Глава Белоруссии также усомнился в том, что украинские власти самостоятельно принимают решения, и напомнил о заверениях президента Украины Владимира Зеленского в том, что вблизи российской границы нет большого скопления украинских военных.

Ранее Лукашенко заявил, что если Киев решит воевать с Белоруссией, то война закончится максимум через четыре дня, потому что ему некого выставить против белорусских сил. В целом, добавил президент, на Западе уже понимают бессмысленность военных действий против России и ее союзников.