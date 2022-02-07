В Минске объяснили, как Литва «гробит» свою экономику, ругаясь с Россией и Белоруссией

Правительство Литвы идет против своих национальных интересов, ругаясь с Минском, заявил «Газете.Ru» председатель Либерально-демократической партии, депутат Палаты представителей Нацсобрания Белоруссии Олег Гайдукевич. Так политик прокомментировал приостановку транзита литовских грузов через белорусскую территорию.

«Мы приостановили потоки грузов из этой страны по одной простой причине — это ответ на их санкции, на их действия в отношении Беларуси <…> В принципе, они гробят свою экономику, поругавшись с Китаем, Беларусью и Россией. Проблема тут в том, что Литва не суверенное государство и не принимает решения самостоятельно», — отметил Гайдукевич.

С точки зрения политика, Литва теперь собирается возить грузы через Польшу или другие прибалтийские республики, что приведет к удорожанию транзита и ударит по бюджету республики.

«Все это логистика, удорожание и будет бить по бюджету Литвы. Потому что выгоднее маршрута, чем через Беларусь, просто нет. Да и как в Россию они собираются поставлять хоть что-то. Тут нет никакого пути кроме нас, потому что через Украину не поставишь, через Польшу тоже нет. Поэтому все, что сейчас происходит — удар по Литве», — подчеркнул Гайдукевич.

Решение Минска о запрете транзита нефтепродуктов и удобрений по железной дороге из Литвы начало действовать с 7 февраля. Ряд литовских компаний уже объявили, что эти меры создадут дополнительные трудности. При этом решение Белоруссии было вызвано тем, что Литва официально запретила транзит удобрений «Беларуськалия» через свою территорию с 1 февраля.

Ранее сообщалось, что Эстония ввела новые санкции против Белоруссии.