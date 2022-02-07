В Испании оценили возможность войны в Европе

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что войну в Европе из-за ситуации вокруг Украины нельзя рассматривать даже гипотетически. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, война не является абсолютно неизбежной. «Все усилия, которые предпринимает Испания, все усилия, которые предпринимает ЕС, которые предпринимают союзники по НАТО, направлены в противоположном направлении — чтобы неизбежным были мир, диалог, дипломатия, разрядка напряженности», — сказал Альбарес.

Министр добавил, что война в Европе стала бы большим шагом назад. Также он призвал к деэскалации на границе с Украиной, отметив, что мирного разрешения конфликта придерживаются все страны НАТО.

Ранее в Кремле заявили, что у России сохраняются напряженные отношения с Западом.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.