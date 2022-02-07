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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Захарова сравнила Украину, Британию и США с персонажами «Кавказской пленницы»

Захарова заявила, что власти Украины похожи на персонажа Бывалого из «Кавказской пленницы»

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Кадр из фильма «Кавказская пленница»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сравнила власти Украины, Великобритании и США с персонажами из советского фильма «Кавказская пленница» Трусом, Балбесом и Бывалым. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Помните этот кадр из фильма Гайдая «Кавказская пленница»? Там три героя. Трус, Бывалый и Балбес. Вот у меня такое впечатление, что киевский режим как раз посередине, и за руки его держит с одной стороны Вашингтон, с другой — Лондон», — сказала спикер.

Ранее Захарова заявила, что количество публикаций о якобы планируемом Россией вторжении на Украину демонстрирует подготовку почвы для проведения реальных провокаций.

Дипломат выразила мнение, что страны Запада своими «психоделическими фобиями» о «российской агрессии» пытается отвлечь внимание от собственных политических кризисов.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что России якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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