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Эстония объяснила отказ НАТО по требованиям России нежеланием попасть в ловушку

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Raul Mee/AP

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сказала, что альянс НАТО не стал идти на требования России по гарантиям безопасности, так как цель Москвы — ввести в заблуждение его страны и их общественность. Об этом сообщает Sputnik Meedia.

«И за закрытыми дверями, и на публичной арене мы видим, что цель России состоит в том, чтобы разделить своих союзников и партнеров, ввести в заблуждение и запутать нас и нашу общественность. Мы не попадем в эту ловушку — будем продолжать тесно общаться и советоваться друг с другом», — сказала Каллас в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Она добавила, что альянс ждет ответа Москвы на свои предложения по безопасности.

Каллас также подчеркнула, что Таллин не видит признаков, что Россия снижает военную напряженность, а наоборот, наращивает военное присутствие в Белоруссии.

Таллин также выступил за выполнение минских договоренностей. На случай отказа Москвы идти на диалог Эстония напомнила о уже подготовленном комплексном пакете санкций.

Ранее правительство Эстонии обсудило готовность к последствиям эскалации возможных военных действий России на Украине. По словам Каллас, прямой военной угрозы Эстонии нет, однако каждый человек и организация в этой стране должны быть готовы к последствиям расширения боевых действий на Украине.

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