В Кремле прокомментировали петицию об отставке Кадырова

Кремль не воспринимает петицию об отставке главы Чечни Рамзана Кадырова всерьез, так как голосование на платформе Change.org обезличенно и может быть накручено ботами. Об этом в ходе регулярного брифинга для журналистов заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Там обезличенное голосование, которое может накручиваться ботами и так далее. Ну, соответствующим образом и относимся к этому», — сказал он.

Петиция с требованием об отставке Кадырова появилась на сайте Change.org 6 февраля.

Ранее Песков заявил о праве Кадырова как гражданина России участвовать в президентских выборах, таким образом представитель Кремля прокомментировал заявление главы Чечни о том, что будь он президентом, то ввел бы войска на территорию Украины. В ответ Кадыров заявил, что не видит себя на федеральных должностях на каком-либо другом посту, а его высказывание является личной позицией.