Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Даня Милохин описал ощущения от участия в шоу с детектором лжи 13:55
Credit Suisse решил защитить кредиты миллиардеров на яхты и самолеты 13:54
Ведущая прогноза погоды вышла в эфир с младенцем из-за коронавируса 13:53
Президент Bosch рассказал, сколько продлится дефицит электроники... 13:52
В Госдуме рассказали, когда будет рассматриваться законопроект о похоронном деле 13:52
Глава СКР Бастрыкин доложил Путину о преступлениях мигрантов в России 13:51
МИД РФ о «концентрации» военных на границе с Украиной: где им... 13:50
Тихонов: мы обязаны рассчитывать на олимпийские медали в биатлоне 13:43
Посольство РФ в Японии направило протест в японский МИД из-за действий... 13:42
На севере Москвы нашли мертвым отставного генерала 13:40

Песков заявил, что у России сохраняются напряженные отношения с Западом

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Запада остаются напряженными.

«В первую очередь нужно сказать, что за последние дни пока не было ничего нового в плане темы гарантий безопасности для России. Эту тему предпочитают не упоминать наши западные собеседники», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, можно ли говорить о снижении напряжения в отношениях РФ с западными странами.

По его словам, вместо гарантий безопасности Запад продолжает «экзальтированно обсуждать» тему «грядущего нападения РФ на Украину».

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

Ранее в МИД РФ заявили о планах добиться от США полноценного обсуждения гарантий безопасности.

17 декабря 2021 года Россия обнародовала проекты двух договоров с США и Североатлантическим альянсом, в которых потребовала отказаться от дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины или иных постсоветских стран.

26 января США и Североатлантический альянс передали России свои письменные ответы на предложенные Кремлем гарантии безопасности. Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступили на пресс-конференциях по итогам передачи документов. В заявлениях они обозначили свои принципы в переговорах с Москвой. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть