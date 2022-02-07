Песков заявил, что у России сохраняются напряженные отношения с Западом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Запада остаются напряженными.

«В первую очередь нужно сказать, что за последние дни пока не было ничего нового в плане темы гарантий безопасности для России. Эту тему предпочитают не упоминать наши западные собеседники», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, можно ли говорить о снижении напряжения в отношениях РФ с западными странами.

По его словам, вместо гарантий безопасности Запад продолжает «экзальтированно обсуждать» тему «грядущего нападения РФ на Украину».

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

Ранее в МИД РФ заявили о планах добиться от США полноценного обсуждения гарантий безопасности.

17 декабря 2021 года Россия обнародовала проекты двух договоров с США и Североатлантическим альянсом, в которых потребовала отказаться от дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины или иных постсоветских стран.

26 января США и Североатлантический альянс передали России свои письменные ответы на предложенные Кремлем гарантии безопасности. Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступили на пресс-конференциях по итогам передачи документов. В заявлениях они обозначили свои принципы в переговорах с Москвой. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».