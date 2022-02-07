СМИ анонсировали визит главы МИД Британии в Москву

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс приедет в Россию в четверг, 10 февраля. Об этом сообщает газета Times.

По данным издания, в ходе своего визита британский министр попытается разрядить напряженность вокруг Украины.

В начале февраля глава МИД Британии Трасс, которая отложила визит на Украину и в Россию из-за коронавирусной инфекции, объявила, что приедет в ближайшее время.

Ранее Трасс заявила, что утверждения России об отсутствии намерений вторгаться на Украину являются «ложными».

По словам министра, «глубина попыток России разрушить Украину и угрожать ей очевидна».

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что России якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.