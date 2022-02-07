В Белоруссии признали экстремистскими значки в память погибших на протестах

В Белоруссии признали экстремистскими значки с упоминанием погибших во время протестов 2020 года Александром Тарайковским и Геннадием Шутовым. Об этом сообщает Eurodiao FM.

Речь идет о значках «Герои не умирают. Александр Тарайковский», «Герои не умирают. Геннадий Шутов», «Быть добру. Помощь, избавление, вместе».

Отмечается, что соответствующее решение принял суд Центрального района Гомеля.

По первоначальной версии МВД Белоруссии, Тарайковский 10 августа 2020 года пытался бросить взрывное устройство в ОМОН, но оно разорвалось у него в руке. Однако, по данным TUT.by, в свидетельстве о смерти мужчины указано, что он получил открытую рану грудной клетки и скончался от потери крови. Шутов же был ранен в голову офицером военного спецназа во время разгона акций протеста 11 августа 2020 года, он скончался через неделю.

9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента, по завершении которых было объявлено о победе Александра Лукашенко. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста, участники народных волнений обвинили власти в фальсификации результатов голосования. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Ранее белорусская прокуратура возбудила уголовное дело о разжигании вражды в отношении польского судьи, который рассматривал вопрос о выдаче Белоруссии основателя Telegram-канала NEXTA Степана Путило.