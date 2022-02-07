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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Сенат Франции поделился ожиданиями от встречи Путина и Макрона

В Сенате Франции надеются, что визит Макрона в Россию поможет преодолеть кризис вокруг Украины

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Sputnik Photo Agency

Глава комиссии Сената Франции по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Кристиан Камбон выразил надежду, что поездка президента Эммануэля Макрона в Россию послужит урегулированию ситуации вокруг Украины.

По его словам, визит главы Франции в Москву должен принести конкретные результаты.

«В настоящий момент мы видим продолжение военных приготовлений, и ситуация сохраняет опасный характер», — заявил Камбон в эфире парламентского телеканала Public Sénat.

Он добавил, президент Макрон и Сенат убеждены, что необходимо сохранять диалог с Россией.

Ранее стало известно, что Макрон посетит Россию 7 февраля, а на следующий день отправится на Украину. Готовящуюся встречу в Москве подтвердили в Кремле, уточнив, что в первую очередь будут обсуждаться гарантии безопасности.

По словам самого президента Франции, на предстоящей встрече с российским коллегой Владимиром Путиным он собирается выработать «исторические решения».

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