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Глава департамента МИД Ермаков призвал страны Запада прекратить антироссийскую истерию

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Странам Запада пора прекратить необоснованную антироссийскую истерию и не доводить ситуацию до крайне болезненного для них же обострения. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

По его словам, вопрос предоставления России правовых гарантий безопасности в силу накопленной в российско-западных отношениях «критической массы» проблем приобрел неотложный характер и подвинул на второй план ряд других важных аспектов.

Ермаков напомнил, что основным требованием РФ к США и НАТО в рамках диалога по гарантиям безопасности является недопустимость дальнейшего расширения альянса и необходимость возврата конфигурации его сил и средств к ситуации до 1997 года.

17 декабря 2021 года Россия обнародовала проекты двух договоров с США и Североатлантическим альянсом, в которых потребовала отказаться от дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины или иных постсоветских стран.

26 января США и Североатлантический альянс передали России свои письменные ответы на предложенные Кремлем гарантии безопасности. Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступили на пресс-конференциях по итогам передачи документов. В заявлениях они обозначили свои принципы в переговорах с Москвой. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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