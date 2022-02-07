Во Франции призвали Киев содействовать деэскалации кризиса вокруг Украины

Глава комиссии Сената Франции по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Кристиан Камбон рассчитывает на то, что поездка президента страны Эммануэля Макрона в Россию поможет урегулировать ситуацию вокруг Украины. Об этом он сказал в эфире парламентского телеканала Public senat.

«Необходимо, чтобы эта миссия принесла конкретные результаты <...> В настоящий момент мы видим продолжение военных приготовлений, и ситуация сохраняет опасный характер», — сказал сенатор.

Камбон отметил, что Макрон с момента вступления в должность президента Франции выступал за поддержание диалога с Россией.

Французский политик подчеркнул, — все, что содействует диалогу, позитивно. И Киев со своей стороны должен содействовать деэскалации кризиса вокруг Украины.

Ранее сообщалось, что президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине перед поездкой главы Франции в Москву.

Стороны обсудили дипломатические усилия по сдерживанию в ответ на продолжающееся наращивание Россией военной мощи у границ Украины и подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Макрон посетит Россию 7 февраля, а на следующий день отправится на Украину.