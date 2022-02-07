Захарова предложила называть натовцев «натисты»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале предложила новое обращение к членам Североатлантического альянса.

«Много чести называть их «натовцы». Натисты они после того, что устроили с фейками о псевдоагрессии России в отношении Украины», — написала она.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные обвинения неоднократно отвергали. Агентство Bloomberg на днях и вовсе выпустило новость с заголовком о якобы уже начавшемся «вторжении» России, но позднее в редакции признали ошибку и удалили этот материал.

Ранее Захарова объяснила, зачем страны Запада развивают тему с «российской агрессией против Украины». По ее словам, Запад тем самым пытается отвлечь внимание от собственных политических кризисов, возродить имидж после «афганского провала» и «слить миллиарды на вооружение».