Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
«Газпрому» могут построить собственную АЭС для транспортировки газа 10:43
«Газпром» вновь не заказал мощности «Ямала-Европы»... 10:43
В ГД оценили инициативу разрешить любую самооборону при незаконном проникновении... 10:43
В Роспотребнадзоре спрогнозировали появление нового штамма COVID-19 10:42
Экологи: Google, Amazon, Ikea и Apple лишь изображают борьбу с выбросами 10:42
В Узбекистане освободили задержанного за перевозку беспилотника российского... 10:40
Медведева обратилась к российским фигуристам после победы в командном турнире ОИ 10:40
Сенат Франции поделился ожиданиями от встречи Путина и Макрона 10:40
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества 10:33
Блогер Михаил Литвин взорвал BMW за 10 млн рублей 10:31

Захарова предложила называть натовцев «натисты»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале предложила новое обращение к членам Североатлантического альянса.

«Много чести называть их «натовцы». Натисты они после того, что устроили с фейками о псевдоагрессии России в отношении Украины», — написала она.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные обвинения неоднократно отвергали. Агентство Bloomberg на днях и вовсе выпустило новость с заголовком о якобы уже начавшемся «вторжении» России, но позднее в редакции признали ошибку и удалили этот материал.

Ранее Захарова объяснила, зачем страны Запада развивают тему с «российской агрессией против Украины». По ее словам, Запад тем самым пытается отвлечь внимание от собственных политических кризисов, возродить имидж после «афганского провала» и «слить миллиарды на вооружение».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть