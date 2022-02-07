Канцлер Шольц объяснил, зачем Германия передала Украине 5 тысяч касок

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия поставила Украине 5 тысяч касок по просьбе Киева на фоне жестких экспортных ограничений. Об этом он рассказал в интервью для The Washington Post.

«Во-первых, Украина обратилась с просьбой прислать каски, и мы ответили на эту просьбу. Во-вторых, есть жесткие экспортные критерии, которых мы придерживаемся при экспорте вооружений в кризисные регионы», — пояснил канцлер.

По его словам, в Германии есть длительная преемственность экспортных ограничений на оружие, которые установило предыдущее правительство.

Ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что страна пришлет Украине 5 тыс. военных касок.

Ламбрехт отметила, что Берлин выделил €5,3 млн на мобильный полевой госпиталь для армии Украины. Она добавила, что ФРГ также проведет для Украины обучение по возведению и использованию госпиталя. По ее словам, нужно сделать все возможное для деэскалации, поэтому поставки оружия в данный момент бесполезны.