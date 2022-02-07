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Шольц заявил, что ФРГ готова предпринять все меры в случае нападения РФ на Украину

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Global Look Press

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия готова предпринять все необходимые меры в случае нападения России на Украину. Об этом он рассказал в интервью The Washington Post.

«Мы вместе с нашими союзниками готовы предпринять все необходимые шаги. У нас с правительством США есть четкое соглашение по поводу транзита газа и энергетического суверенитета Европы. Мы также уже договорились, что будем поддерживать Украину», — рассказал канцлер.

По его словам, Германия рассматривает все возможные варианты, а ответ на российскую агрессию будет единым и решительным.

Ранее Шольц заявил, что Германия не собирается поставлять оружие на Украину. По его словам, такой же позиции придерживалась экс-канцлер Ангела Меркель. Кроме того, отметил Шольц, аналогичную точку зрения властей поддерживает большинство немцев, согласно опросам.

Газета The Washington Post со ссылкой на источники из числа официальных лиц и сотрудников американской разведки писала, что РФ «стянула к границам Украины» около 70% сил и средств для крупномасштабного вторжения. По данным источников в разведке США, Россия подготовила 83 батальонные тактические группы, численностью около 750 военнослужащих в каждой.

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