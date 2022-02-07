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Борис Джонсон заявил, что только «танковая дивизия» сместит его с поста премьера

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Toby Melville/Reuters

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил своим союзникам, что он полон решимости держаться за власть, пишет газета Times.

Один из соратников Джонсона заявил, что тот «ясно дает понять, что придется послать танковую дивизию, чтобы вытащить его оттуда [с Дауининг Стрит]». При этом на Даунинг-стрит опасаются, что Джонсон находится в «опасной зоне», поскольку скоро может быть достигнут порог для голосования о недоверии правительству.

В середине января стало известно, что Джонсон, положение которого подорвал скандал с запрещенными вечеринками, готовит чистку кадров, чтобы «спасти свою шкуру».

Накануне член партии консерваторов Великобритании Чарльз Уокер заявил, что отставка Джонсона неизбежна. Еще один член партии консерваторов Стивен Хаммонд подтвердил, что для Джонсона ситуация «определенно похожа на начало конца».

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