Губернатор Сахалина отстранил от должности министра экономического развития

Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко 7 февраля отстранил от должности министра экономического развития региона Алексея Успенского. Об этом пишет ИА REGNUM со ссылкой на сообщение областного правительства

Поводом для отстранения стал судебный процесс в отношении Успенского по уголовному делу. Чиновника вменяют ненадлежащее исполнении обязанностей в 2018 году. Следствие завершено, материалы дела уже переданы в суд.

Сообщается, что временно кресло чиновника займет его первый заместитель Марина Аглиулина.

В июле 2021 года на Сахалине уволили мэра Углеродска после скандала с журналистами.