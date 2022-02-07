Глава МИД Франции обсудил с США, Швецией и Финляндией будущий визит в Москву и Киев

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан провел «координационные» переговоры с США, Финляндией и Швецией перед визитом в Москву и Киев. Об этом министр написал на своей странице в Twitter.

Ле Дриан обсудил будущий визит с госсекретарем США Энтони Блинкеном и своими коллегами из Швеции Анн Линде и Финляндии Пекке Хаависто.

«Единство, твердость, деэскалация», — написал глава французского МИД.

Ранее президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине перед поездкой главы Франции в Москву.

Макрон посетит Россию 7 февраля, а на следующий день отправится на Украину. Готовящуюся встречу в Москве подтвердили в Кремле, уточнив, что в первую очередь будут обсуждаться гарантии безопасности.

3 февраля Макрон провел телефонный разговор с Путиным. Главы государств обсудили вопросы, касающиеся переговоров Москвы с США и НАТО о гарантиях безопасности, а также ситуации вокруг Украины. До этого президенты общались по телефону 28 и 31 января.