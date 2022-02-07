Макрон заявил, что собирается выработать с Путиным «исторические решения»

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поиск взаимоприемлемых решений для безопасности Европы должен осуществляться с уважением и пониманием России. Об этом он сказал в беседе с изданием Le Journal du Dimanche.

«Я всегда поддерживал глубокий диалог с президентом (РФ Владимиром — «Газета.Ru») Путиным и наша ответственность в том, чтобы выработать исторические решения», — сказал французский лидер, предположив, что российский лидер готов к этому.

Он указал, что именно с таким настроем отправляется в Москву.

«Геополитическая цель России сегодня явно не Украина, а прояснение правил сосуществования с НАТО или ЕС», — продолжил он.

Также Макрон отметил, что эффективный и устойчивый диалог Запада с Москвой «не может и не должен происходить через ослабление какого-либо европейского государства».

Кроме того, он подчеркнул, что «обеспечение и гарантии безопасности стран Балтии, Польши или Румынии являются важными и первоочередными», а безопасность и суверенитет Украины или любой другой страны Европы не могут являться «предметом какого-либо компромисса», так же, как для РФ «правомерно ставить вопрос о своей собственной безопасности».

Ранее стало известно, что Макрон посетит Россию 7 февраля, а на следующий день отправится на Украину. Готовящуюся встречу в Москве подтвердили в Кремле, уточнив, что в первую очередь будут обсуждаться гарантии безопасности.

3 февраля Макрон провел телефонный разговор с Путиным. Главы государств обсудили вопросы, касающиеся переговоров Москвы с США и НАТО о гарантиях безопасности, а также ситуации вокруг Украины. До этого президенты общались по телефону 28 и 31 января.

В январе Макрон заявил о подготовке европейских предложений по безопасности и стабильности. По его словам, Париж поддерживает развитие диалога с Москвой, поскольку «необходимость этого диктует наша история и наша география».