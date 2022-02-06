Боррель: Россия лучше подготовилась к санкциям Запада, чем ЕС — к перебоям с газом

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель в своем блоге написал, что Россия повысила свою устойчивость перед санкциями ЕС.

«В последние годы Россия повысила свою устойчивость перед лицом экономических санкций, нарастив золотовалютные резервы», — заявил дипломат.

По его словам, РФ сделала больше, чем сделал Евросоюз для того, чтобы справиться с потенциальными перебоями с поставками газа.

Также Боррель заявил, что необходимо срочно продумать возможность создания стратегических запасов газа и совместных закупок газа странами ЕС.

Ранее газета Financial Times писала, что Брюссель и Лондон разрабатывают новый пакет антироссийских санкций на случай военной агрессии против Украины. Впервые меры затрагивают газовый сектор и могут нанести значительный урон самой Европе. В Москве заявляют, что политизация энергосотрудничества противоречит интересам и России, и ЕС.

Также сообщалось, что Евросоюз готовит «более жесткие» санкции против РФ из-за Крыма. Согласно отчету посольства Германии в Брюсселе, Литва, Болгария, Румыния и Дания призвали к «новым карательным мерам» во время заседания рабочей группы с представителями стран ЕС. Они хотели бы включить в санкционный список Евросоюза еще пять лиц или организаций.