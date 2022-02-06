В Британии Джонсону предсказали неизбежный уход с поста премьер-министра

Член партии консерваторов Великобритании Чарльз Уокер заявил, что отставка премьер-министра Бориса Джонсона неизбежна. Об этом он сообщил Guardian.

«Это неизбежно закончится тем, что он уйдет, поэтому я просто хочу, чтобы у него была какая-то свобода действий в этом», — сказал он.

Еще один член партии консерваторов Стивен Хаммонд подтвердил, что для Джонсона ситуация «определенно похожа на начало конца».

Ранее Джонсон принес извинения за участие в вечеринке в своей резиденции во время действия ограничений, направленных на борьбу с распространением COVID-19. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Джонсон заявил в свое оправдание, что принял увеселительное мероприятие за рабочее.

До этого Джонсон отказался уходить в отставку из-за скандала с вечеринками.