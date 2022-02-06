В США предупредили об ущербе для Китая в случае введения санкций против России

Санкции США против России за вторжение на Украину могут коснуться экономики Китая, заявил помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом он сказал в беседе с телеканалом NBC News.

По словам чиновника, ограничительные меры, которые Вашингтон собирается ввести, повлияют на КНР, так как «они нацелены на финансовую систему России, которая связана с китайской экономикой».

«У Китая будет выбор, действовать в соответствии с санкциями или нет. Если будет сделан выбор не соблюдать санкции, тогда, конечно, предусмотрены определенные штрафы. В целом, с нашей точки зрения, Пекин понесет часть цены за вторжение РФ на Украину», — сказал Салливан.

Он также указал, что китайской стороне следует учитывать это в контактах с российскими властями в течение следующих нескольких недель.

Ранее в Белом доме подтвердили, что готовят санкции в отношении России на случай эскалации вокруг Украины.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени 2021 года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление сил России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.