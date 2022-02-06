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В США предупредили об ущербе для Китая в случае введения санкций против России

Салливан: cанкции США в отношении РФ за вторжение на Украину могут коснуться экономики КНР

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Joshua Roberts/Reuters

Санкции США против России за вторжение на Украину могут коснуться экономики Китая, заявил помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом он сказал в беседе с телеканалом NBC News.

По словам чиновника, ограничительные меры, которые Вашингтон собирается ввести, повлияют на КНР, так как «они нацелены на финансовую систему России, которая связана с китайской экономикой».

«У Китая будет выбор, действовать в соответствии с санкциями или нет. Если будет сделан выбор не соблюдать санкции, тогда, конечно, предусмотрены определенные штрафы. В целом, с нашей точки зрения, Пекин понесет часть цены за вторжение РФ на Украину», — сказал Салливан.

Он также указал, что китайской стороне следует учитывать это в контактах с российскими властями в течение следующих нескольких недель.

Ранее в Белом доме подтвердили, что готовят санкции в отношении России на случай эскалации вокруг Украины.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени 2021 года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление сил России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

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Санкции против России
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