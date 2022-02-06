В Британии оценили заявления России об отсутствии планов «вторгнуться» на Украину

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон не доверяет заявлениям России об отсутствии планов вторжения на Украину. Об этом она написала в своем Twitter.

«Глубина попыток России разрушить Украину и угрожать ей очевидна. Российские действия показывают, что их утверждения об отсутствии планов вторгнуться на Украину являются ложными», — написала она.

Ранее Трасс и генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредили Россию о последствиях в случае вторжения на Украину. Об этом Трасс написала на своей странице в Twitter после телефонного разговора с главой альянса.

Стороны отметили, что Россия должна прекратить дестабилизирующую деятельность в отношении Украины, и подчеркнули, что решения о членстве в НАТО должны приниматься только альянсом и теми, кто стремится к вступлению.

До этого агентство Bloomberg на своем сайте выпустило заголовок о «вторжении» России на Украину, затем признало ошибку и удалило его.