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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Британии оценили заявления России об отсутствии планов «вторгнуться» на Украину

Глава МИД Британии Трасс: утверждения РФ об отсутствии планов вторгнуться на Украину являются ложными

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Alastair Grant/AP

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон не доверяет заявлениям России об отсутствии планов вторжения на Украину. Об этом она написала в своем Twitter.

«Глубина попыток России разрушить Украину и угрожать ей очевидна. Российские действия показывают, что их утверждения об отсутствии планов вторгнуться на Украину являются ложными», — написала она.

Ранее Трасс и генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредили Россию о последствиях в случае вторжения на Украину. Об этом Трасс написала на своей странице в Twitter после телефонного разговора с главой альянса.

Стороны отметили, что Россия должна прекратить дестабилизирующую деятельность в отношении Украины, и подчеркнули, что решения о членстве в НАТО должны приниматься только альянсом и теми, кто стремится к вступлению.

До этого агентство Bloomberg на своем сайте выпустило заголовок о «вторжении» России на Украину, затем признало ошибку и удалило его.

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