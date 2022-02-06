Лукашенко заявил, что действия Польши могли привести к Третьей мировой войне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что попытка Польши оказать влияние на президентские выборы 2020 года в республику могла привести к вторжению сил НАТО и началу Третьей мировой войны. Соответствующее заявление он сделал в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live».

«Был план до президентских выборов, я об этом тоже говорил, надо было хотя бы на день, на сутки войти или в Дом правительства, сесть за стол, а лучше — сюда, во Дворец независимости... Пригласили бы НАТО, буквально мгновение. И представьте ситуацию, пригласили сюда НАТО, и что?» — сказал белорусский лидер.

По его словам, в таком случае была бы война. При этом политик во время беседы ответил утвердительно на просьбу уточнить, имел ли он в виду опасность новой мировой войны.

Ранее Лукашенко заявил, что гибридная война, нацеленная Евросоюзом на Белоруссию, Россию и Китай, подталкивает к Третьей мировой войне.

Отношения Белоруссии с западными странами резко ухудшились после прошедших 9 августа 2020 года президентских выборов в республике, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко — он набрал 80,1% голосов. Оппозиция республики считает избранным лидером Светлану Тихановскую. После выборов в стране начались массовые акции протеста. Запад не признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.

Новый виток обострения отношений с Минском произошел минувшей весной — после принудительной посадки самолета Ryanair для задержания главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. ЕС ввел экономические санкции в отношении Белоруссии, которые, в частности, ограничивают импорт нефтепродуктов и калийных удобрений.