Лукашенко назвал последствие для Украины в случае агрессии на Донбассе

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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Лукашенко предупредил Киев о совместном ответе Москвы и Минска на войну в Донбассе

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Пресс-служба президента Белоруссии/РИА «Новости»

Москва и Минск дадут совместный ответ, если Киев начнет наступление в Донбассе, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live».

«Точно так, как российская», — сказал политик, отвечая на вопрос о том, как отреагирует белорусская армия на военные действия Украины в Донбассе.

На вопрос, будет ли это совместным ответом Белоруссии и России, Лукашенко сказал: Естественно».

На этой неделе главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный заверил, что Киев не готовится к военной операции в Донбассе или Крыму.

До этого в самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили, что Украина готовит информационную провокацию, чтобы начать широкомасштабные боевые действия в Донбассе. По данным разведки ЛНР, операция под названием CRUSHING SWORD украинских спецслужб будет проводиться совместно с западными коллегами. Ее целью будет введение в заблуждение мировой общественности и обвинение республик Донбасса и России в агрессии против Украины.

Начальник народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики полковник Ян Лещенко объяснял, что Киев хочет посеять панику среди населения и защитников Донбасса. Замначальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин сравнил действия украинских властей с тем, как начиналась Вторая мировая война.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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