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The Spectator заявил о победе Путина над НАТО

The Spectator World: НАТО проиграли Путину из-за кризиса между США и Европой

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин победил США и НАТО, не предпринимая никаких действий. Об этом сообщает The Spectator.

«Владимиру Путину не нужно вводить войска на Украину. Он уже достиг своих стратегических целей. <…> НАТО уже разделена и бессильна», — говорится в материале.

По мнению автора статьи, стратегия США в отношении союзников по НАТО стала причиной кризиса, так как Вашингтон не хочет учитывать интересы Германии и Франции. Он отметил, что администрации Байдена нужно больше уважать Россию и избегать крайностей в политике.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс и генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредили Россию о последствиях в случае вторжения на Украину. Об этом Трасс написала на своей странице в Twitter после телефонного разговора с главой альянса.

Стороны отметили, что Россия должна прекратить дестабилизирующую деятельность в отношении Украины, и подчеркнули, что решения о членстве в НАТО должны приниматься только альянсом и теми, кто стремится к вступлению.

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