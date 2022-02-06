В Швейцарии предложили вариант для переговоров с РФ по Украине

Президент Швейцарии и министр иностранных дел страны Иньяцио Кассис заявил в интервью газете SonntagsZeitung, что ситуацию с Россией и вокруг Украины можно разрешить на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Все озабоченности России, которые были обозначены в письме главы МИД РФ Сергея Лаврова, можно также разрешить в рамках ОБСЕ, считает глава Швейцарии.

«Письма относятся к обычному дипломатическому инструментарию. Лавров разослал одно и то же письмо в разные страны. Таким образом, ОБСЕ является подходящей площадкой для обсуждения озабоченностей России», — отметил Кассис.

По его словам, Швейцария считает необходимым снизить напряженность вокруг Украины и поддерживает любые площадки для этого, включая ОБСЕ.

«Я считаю, что конфликт может быть разрешен только там, где все стороны сидят за одним столом. И поэтому мы также можем сыграть свою роль вместе с нашими европейскими партнерами», — подытожил министр иностранных дел Швейцарии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что для него «не имеет значения место» переговоров с Россией.