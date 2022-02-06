Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Толчинский рассказал, что чувствует от непопадания в сборную России по хоккею... 14:28
В США рассказали о российском «супероружии», которого нет... 14:19
Хоккеист Толчинский рассказал, за кого из теннисистов болеет больше всего 14:15
В Чехии не нашли доказательств причастности России к взрывам во Врбетице 14:07
Стало известно, почему Путин и Си Цзиньпин отказались пожать руки в Пекине 14:03
Большунов объяснил 40-е место Клебо в скиатлоне на Олимпиаде-2022 13:59
Путин поздравил Большунова с золотом на Олимпиаде в Пекине 13:49
Стало известно о состоянии заразившегося COVID-19 Эрдогана 13:45
В Германии призвали США не вмешиваться в ситуацию с «Северным... 13:42
Тарасова: мне жаль украинцев, им остается только смотреть и наслаждаться Валиевой 13:39

Президент Чехии Земан выступил против отправки военных НАТО на Украину

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент Чехии Милош Земан выступил против переброски контингента НАТО на Украину.

«Украина не является частью НАТО, и поэтому направление военнослужащих туда считаю нецелесообразным», — сказал он в эфире CNN Prima News.

В самом альянсе также заявляли, что не помогают Украине вооружением. При этом известно, что военное-транспортные самолеты НАТО совершают полету на Украину.

Ранее сообщалось, что власти Чехии одобрили передачу Украине 4 тыс. артиллерийских боеприпасов.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что России якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть