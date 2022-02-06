Президент Чехии Земан выступил против отправки военных НАТО на Украину

Президент Чехии Милош Земан выступил против переброски контингента НАТО на Украину.

«Украина не является частью НАТО, и поэтому направление военнослужащих туда считаю нецелесообразным», — сказал он в эфире CNN Prima News.

В самом альянсе также заявляли, что не помогают Украине вооружением. При этом известно, что военное-транспортные самолеты НАТО совершают полету на Украину.

Ранее сообщалось, что власти Чехии одобрили передачу Украине 4 тыс. артиллерийских боеприпасов.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что России якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.