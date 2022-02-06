В Чехии не нашли доказательств причастности России к взрывам во Врбетице

Президент Чехии Милош Земан заявил в интервью телеканалу CNN Prima NEWS, что чешская контрразведка не нашла доказательств, что агенты российских спецслужб проникли на склады во Врбетице, где в 2014 произошли взрывы и погибли два человека.

«Служба безопасности и информации не имеет доказательств и свидетелей, что российские агенты были на территории складов во Врбетице», — сказал Земан.

Ранее сообщалось, что в Чехии был случайно уничтожен секретный документ о взрывах во Врбетице, предназначавшийся Земану. В докладе якобы содержались сведения с доказательствами «причастности агентов российской военной разведки ГРУ» к взрывам на складах во Врбетице в октябре 2014 года.

В связи с обвинениями в причастности россиян к событиям во Врбетице в апреле прошлого года Чехия объявила о решении выслать 18 российских дипломатов. Москва отвергла данные обвинения и в ответ объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов.