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В Чехии не нашли доказательств причастности России к взрывам во Врбетице

Земан: у разведки нет доказательств причастности к взрывам во Врбетице российских агентов

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Президент Чехии Милош Земан заявил в интервью телеканалу CNN Prima NEWS, что чешская контрразведка не нашла доказательств, что агенты российских спецслужб проникли на склады во Врбетице, где в 2014 произошли взрывы и погибли два человека.

«Служба безопасности и информации не имеет доказательств и свидетелей, что российские агенты были на территории складов во Врбетице», — сказал Земан.

Ранее сообщалось, что в Чехии был случайно уничтожен секретный документ о взрывах во Врбетице, предназначавшийся Земану. В докладе якобы содержались сведения с доказательствами «причастности агентов российской военной разведки ГРУ» к взрывам на складах во Врбетице в октябре 2014 года.

В связи с обвинениями в причастности россиян к событиям во Врбетице в апреле прошлого года Чехия объявила о решении выслать 18 российских дипломатов. Москва отвергла данные обвинения и в ответ объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов.

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