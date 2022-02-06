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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Турции проводят расследование из-за оскорблений в интернете заболевшего COVID-19 Эрдогана

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В Турции организовали расследование в отношении пользователей социальных сетей, оскорблявших заболевшего коронавирусом президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает телеканал NTV.

В настоящее время задержаны восемь по обвинению в публикации провокационного и оскорбительного контента, четверых заключили под стражу.

5 февраля Эрдоган сообщил в социальных сетях, что заразился вместе с супругой «омикрон»-штаммом коронавируса. По его словам, болезнь протекает в легкой форме и не мешает работать из дома. Тест глава государства сдал по возвращении из поездки на Украину.

В Турции действует закон об оскорблении президента, согласно которому человеку могут привлечь к уголовной ответственности и посадить в тюрьму на срок от одного года до четырех лет.

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