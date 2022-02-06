В Совфеде усомнились в доверии американских СМИ к властям

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Пушков: американские журналисты перестают «верить на слово» властям

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Владимир Трефилов/Reuters

Сенатор Алексей Пушков заявил в Telegram, что американские журналисты перестают доверять властям.

Так он прокомментировал заявление пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса, который на одном из брифингов предложил журналистам поверить на слово правительству страны после того, как они попросили его предоставить доказательства сообщениям о планах подготовки Россией фейкового видео нападения Украины.

«Верить на слово разведслужбам США! Какое прелестное и трогательное предложение! Неудивительно, что корреспондент Associated Press Мэтт Ли позволил себе не поверить очередной «лапше» про русских на брифинге Госдепа. Сказал: «Я давно в этом варюсь. Уже было оружие массового поражения у Ирака, и много чего еще было»... Имея в виду, что много чего на самом деле не было — из того, что Госдеп предлагал считать правдой», — написал Пушков.

Он напомнил о сообщениях о химической атаке в сирийском городе Дума, которые распространяли представители Госдепа, а потом их разоблачили британские журналисты.

«Это была постановка «Белых касок», а саму их фейковую активность оплачивали спецслужбы Британии и США. И так далее — причем в кубе. <...> Мэтт хотел одного — доказательств. Но их, как всегда, не было», — подчеркнул сенатор.

На брифинге Ли отметил, что Госдеп пытается занять нишу известного американского радиоведущего Алекса Джонса, который регулярно выдвигает конспирологические теории. Позднее Прайс извинился перед журналистом за «словесный спарринг» на пресс-конференции.

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