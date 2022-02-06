В России назвали безумием и паникой сообщения о «вторжении» на Украину

Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что «подсчеты» Запада, за сколько дней может быть взят Киев при потенциальном российском «вторжении», являются продолжением безумия и паники. Об этом он написал в Twitter.

«Что, если мы скажем, что США могут захватить Лондон за неделю и привести к гибели 300 тыс. мирных жителей? И все это основано на наших разведывательных источниках, которые мы не будем раскрывать. Будет ли это правильно для американцев и британцев?»,— задался вопросом дипломат, указав, что это так же неверно для русских и украинцев.

Полянский привел в пример заголовок статьи из издания The Washington Post, в которой утверждалось, что «Россия может захватить Киев за один день и вызвать гибель 50 тыс. украинцев». Дипломат напомнил, что это сообщение в американской прессе появилось в годовщину речь бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла в ООН в 2003 году, после которой президент США Джордж Буш начал войну в Ираке.

До этого в США «посчитали», что в случае «вторжения» России на Украину погибнут 85 тыс. человек.