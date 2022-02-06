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В Киеве раскритиковали Зеленского из-за покупки российского газа

Эксперт Лазарев: Зеленский предал Украину, решив оплачивать Европе покупку газа из России

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РИА «Новости»

Политолог Александр Лазарев резко раскритиковал решение Украины начать импортировать газ из Венгрии, который, по его словам, на самом деле имеет российское происхождение. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Наш».

Лазарев утверждает, что экономический кризис в стране начался после перехода к закупкам голубого топлива по европейским ценам.

«Впервые в истории реверс российского газа будет осуществляться из Венгрии, который попадает туда не через нашу газотранспортную систему, а с помощью «Турецкого потока». Средняя цена (на газ) по палате в Евросоюзе — это порядка $350 , мы же берем его сейчас по стоимости $1440», — рассказал Лазарев.

Он подчеркнул, что видит в этих действиях «конкретную государственную измену со стороны политической элиты и президента Украины Владимира Зеленского и подрыв национальных интересов в экономическом плане».

По мнению политолога, было бы целесообразнее начать закупать газ напрямую у России.

Ранее украинский экономист, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич заявил, что Украине необходимо заключить прямой контракт с «Газпромом» на поставки газа, так как высокие цены на «голубое топливо» сильно вредят ее экономике.

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