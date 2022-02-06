Политолог предрек опасность расширения НАТО в Польше и Прибалтике

Российский политолог Александр Носович заявил, что вскоре НАТО может расширить свою инфраструктуру на востоке, а именно в Польше и Прибалтике. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

«Там, где сегодня вблизи Калининградской области расквартирована тысяча американских солдат, завтра дороги, казармы и коммуникации позволят разместить и сто тысяч. И за океаном прекрасно понимают, в чем суть дела, но включают дурочку, чтобы задать переговорные позиции. Для Польши и стран Балтии в этом торге примечательно то, что они как субъекты в нем отсутствуют», — рассказал Носович.

Он отметил, что главными игроками в этой ситуации являются Штаты и России.

Ранее стало известно, что самолет с первыми американскими военнослужащими из 82-й воздушно-десантной дивизии приземлился в польском Жешуве.

Эти военные направлены на укрепление сил НАТО в Восточной Европе.

Представитель 18-й механизированной дивизии майор Пшемыслав Липчиньский заявил на брифинге, что всего в Польшу должны быть отправлены 1,7 тысячи человек.