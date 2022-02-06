В Совфеде прокомментировали статью Bloomberg о «вторжении» России на Украину

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что деэскалация необходима той стороне, на которой находится Bloomberg. Об этом сообщается на сайте «Российской газеты».

По его словам, «пресловутая публикация Bloomberg» дает четкое осознание того, где необходима деэскалация.

«[Она] требуется на той стороне, где играет Bloomberg. Эскалация, как и разруха — только в головах. И совершенно точно не в наших. Пора начинать уборку, господа. Воняет», — рассказал сенатор.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что ситуация с публикацией агентством Bloomberg заголовка о том, что Россия якобы начала вторжение на Украину, является необъяснимой.

Антонов добавил, что Россия не собирается ни на кого нападать. По словам посла, «это невыгодно, это не отвечает нашим интересам».

Накануне агентство Bloomberg выпустило заголовок о начале вторжения России на Украину. Вскоре запись удалили с сайта, назвав публикацию непреднамеренной и ошибочной. По словам редакции американского агентства, заголовки для новостей там готовятся заранее, сейчас причины инцидента расследуются.