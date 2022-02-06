Посол Антонов оценил статью Bloomberg о «вторжении» России на Украину

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что ситуация с публикацией агентством Bloomberg заголовка о том, что Россия якобы начала вторжение на Украину, является необъяснимой. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Строить какие-то иллюзорные проекты российской агрессии — просто чепуха. Конечно, то, что сегодня случилось в ночи, — просто безобразие. Не поддается никакому объяснению, когда агентство Bloomberg опубликовало заготовки, которые, видимо, стояли на stand-by (наготове), когда только нужно нажать на кнопку — и вылетает та или иная статья о том, что русские уже продвинулись к Днепру или еще куда-либо», — рассказал Антонов.

Он подчеркнул, что в то же время Штаты все еще продолжают поставлять украинской стороне вооружение, но не хотят об этом говорить.

Антонов добавил, что Россия не собирается ни на кого нападать. По словам посла, «это невыгодно, это не отвечает нашим интересам».

Ранее агентство Bloomberg выпустило заголовок о начале вторжения России на Украину. Вскоре запись удалили с сайта, назвав публикацию непреднамеренной и ошибочной. По словам редакции американского агентства, заголовки для новостей там готовятся заранее, сейчас причины инцидента расследуются.