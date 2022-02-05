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Захарова ответила на заявление США о закрытии Deutsche Welle

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Госдепартамента Соединенных Штатов Неда Прайса, связанное с закрытием офиса немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle (DW) в Москве. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Когда Госдеп выпустит доклад про фейки Bloomberg? Про RT же выпустил, хотя фактов не было. А про Bloomberg фактов предостаточно, а Госдеп молчит», — написала Захарова.

Она отметила, что Госдеп поддерживает немецкий телеканал, который финансируется из госбюджета ФРГ.

Ранее сообщалось, что в США осудили решение России запретить вещание Deutsche Welle на территории страны и закрыть корпункт телеканала. Госдепартамент выразил солидарность с редакцией и Германией. Посольство России в Вашингтоне назвало такое заявление примером политики двойных стандартов.

3 февраля МИД России объявил об ответных мерах на запрет вещания телеканала RT DE в ФРГ. В частности, речь идет о закрытии корреспондентского пункта немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в РФ.

До этого европейский оператор спутниковой связи Eutelsat 9В снял со своей платформы немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве, по требованию немецкого медиарегулятора MABB. В отношении RT начали расследование. Как заявила глава регулятора Ева Флекен, канал не имел лицензии на вещание программы на немецком языке. Результатом стал запрет на вещание канала в Германии.

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